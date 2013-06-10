Форма поиска по сайту

10 июня 2013, 10:33

Город

В День России в парке "Кузьминки" выпустят в небо тысячу шаров

Фото: пресс-служба парка "Кузьминки"

12 июня в парке "Кузьминки" пройдет концерт "Единство культур - единство Нации", на котором республики и регионы России представят традиционные песни, костюмы, танцы и обычаи.

Помимо концерта, в парке пройдут мастер-классы по ручному ткачеству, изготовлению вязаных подушек со славянским орнаментом и по гончарному мастерству. Гости также смогут продегустировать традиционную кухню народов России и принять участие в спортивных состязаниях.

В завершении праздника в небо выпустят около тысячи воздушных шаров с пожеланиями для нашей страны.

Праздник пройдет с 12.00 по 17.00.

