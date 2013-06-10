10 июня 2013, 10:33Город
В День России в парке "Кузьминки" выпустят в небо тысячу шаров
Фото: пресс-служба парка "Кузьминки"
12 июня в парке "Кузьминки" пройдет концерт "Единство культур - единство Нации", на котором республики и регионы России представят традиционные песни, костюмы, танцы и обычаи.
Помимо концерта, в парке пройдут мастер-классы по ручному ткачеству, изготовлению вязаных подушек со славянским орнаментом и по гончарному мастерству. Гости также смогут продегустировать традиционную кухню народов России и принять участие в спортивных состязаниях.
В завершении праздника в небо выпустят около тысячи воздушных шаров с пожеланиями для нашей страны.
Праздник пройдет с 12.00 по 17.00.
