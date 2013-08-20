Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа 2013, 15:44

Город

В рамках Дня города в "Крылатском" устроят перформансы и световое шоу

6 сентября, в рамках Дня города, Гребной канал в Крылатском превратится в масштабную площадку. Там состоится шоу с видеодекорациями, лазерными и медиапроекциями и пиротехническими спецэффектами.

На сцене представят экспериментальные постановки, яркие перформансы, а также акробатические и цирковые номера. В завершении празднования организаторы запустят красочный фейерверк.

В концерте примут участие победительница телепроекта "Голос" Дина Гарипова, братья Сафроновы, группа "Ромарио", национальный русский балет "Возрождение", группа Real Bodrit, шоу-балет Vortex, цирковой дуэт Basrtigin Brothers.

Также там пройдет шоу световых барабанов Drum Show, неоновое шоу "Альфа Домино" и многие другие.

Начало мероприятия – в 18:00.

Сюжет: День города 2013
Крылатское Гребной канал перформанс световые шоу акробаты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика