В рамках Дня города в "Крылатском" устроят перформансы и световое шоу

6 сентября, в рамках Дня города, Гребной канал в Крылатском превратится в масштабную площадку. Там состоится шоу с видеодекорациями, лазерными и медиапроекциями и пиротехническими спецэффектами.

На сцене представят экспериментальные постановки, яркие перформансы, а также акробатические и цирковые номера. В завершении празднования организаторы запустят красочный фейерверк.

В концерте примут участие победительница телепроекта "Голос" Дина Гарипова, братья Сафроновы, группа "Ромарио", национальный русский балет "Возрождение", группа Real Bodrit, шоу-балет Vortex, цирковой дуэт Basrtigin Brothers.

Также там пройдет шоу световых барабанов Drum Show, неоновое шоу "Альфа Домино" и многие другие.

Начало мероприятия – в 18:00.