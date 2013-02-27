На Каширском шоссе сгорел грузовик "ГАЗель" дорожной службы

На Каширском шоссе сгорел автомобиль "Газель"

Напротив дома №66 по Каширскому шоссе сгорел автомобиль "ГАЗель" дорожной службы. Из-за пожара полиция перекрывала трассу, сообщает канал "Москва 24".

Водитель фургона заметил возгорание и отогнал машину в правый ряд. После этого он попытался потушить пламя, но автомобиль уже горел по всей площади.

Пожарным удалось сбить горение, не допустив взрыва баллона с газом. Полицейские перекрыли сначала два ряда шоссе, но из-за опасности перехода огня пришлось полностью закрыть движение.

Пожар был потушен в течение 10 минут, данных о пострадавших нет.