РЖД просит более 16 млрд рублей из бюджета на скоростную магистраль

Компания РЖД предлагает Госдуме внести изменения в бюджетный закон на 2013 год и выделить более 16 миллиардов рублей на проектирование головного участка высокоскоростной магистрали Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань.

РЖД предлагает предусмотреть средства на строительство пилотного участка протяженностью чуть более 800 километров в федеральном бюджете с 2014 года. Стоимость строительства оценена в 928 миллиардов рублей. Согласно презентации РЖД, государственные инвестиции на этапе строительства должны составить 371 миллиард рублей, госсубсидия на этапе эксплуатации - 179 миллиардов рублей, частные инвестиции - 288 миллиардов рублей, а средства Фонда национального благосостояния и Пенсионного фонда - 278 миллиардов, сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате реализации проекта из Москвы до Казани можно будет доехать за 3,5 часа вместо 14 часов сейчас. По словам вице-президента РЖД Александра Мишарина, стоимость проезда "должна и будет варьироваться от одного до 10 рублей за километр пути".

Кроме того, РЖД предлагают парламентариям не вводить налог на имущество в отношении высокоскоростных магистралей. Применение этой, а также ряда других льгот позволит существенно улучшить финансовую модель строительства и эксплуатации высокоскоростных магистралей, пояснил Мишарин. Замминистра транспорта Алексей Цыденов сообщил, что ведомство поддерживает предложения РЖД.