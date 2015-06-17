2 специализированный батальон ДПС ГИБДД меняет адрес

2 специализированный батальон ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по городу Москве переезжает на новое место работы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

С 23 июня данное подразделение будет находиться на Новолучанской улице, дом 10. Ранее батальон располагался в здании по адресу: улица Добролюбова, дом 1А.

2 специализированный батальон ДПС предоставляет услуги по ТО легковых автомобилей, а также занимается рассмотрением дел об административных правонарушениях и взыскании административных штрафов.

Телефоны дежурной части: (499) 727-18-05, (499) 727-42-05.