Воздушный шар с туристами упал в Египте – россиян на борту не было

В Египте упал воздушный шар с туристами

Во время экскурсии в египетском Луксоре разбился воздушный шар. После взрыва одного из газовых баллонов аэростат загорелся и рухнул с высоты 300 метров.

На борту шара находился 21 иностранный турист, а также египтянин, управлявший им. В результате погибло 19 туристов. В их числе: девять граждан Гонконга, четверо японцев, двое бельгийцев, двое французов и двое британцев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Еще трое пострадавших были доставлены в больницу. По информации медиков, самое тяжелое состояние у водителя шара - у него обожжено 70 процентов кожи. Состояние еще двоих туристов оценивается как стабильное. Их планируется доставить в Каир.