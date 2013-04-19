За два года отличников в московских школах стало больше на 70%

Отличников в столичных школах стало больше на 70%

За два года количество выпускников-отличников увеличилось на 70%, при этом рост успеваемости обеспечили не элитные лицеи, а самые обычные районные школы.

Об этом заявил на встрече с депутатами северо-востока Москвы Сергей Собянин.

Значительно выше стала и заработная плата учителей. Как следствие, в московских школах впервые за долгое время практически нет вакансий.

Все эти преобразования начинались с поставки в школы нового оборудования. Журналы и дневники стали электронными, и у родителей появилась возможность следить за учебой ребенка в режиме онлайн с помощью sms-оповещений. Теперь в цифровой формат переводят и школьные учебники. При этом образовательные учреждения самостоятельно решают, на что потратить деньги.

Кроме того, год назад значительно расширили полномочия муниципальным депутатам. Теперь они имеют право заслушивать итоговые отчеты директоров школ и контролировать расходы школьного бюджета.

С первого сентября на счет учебных заведений будут также перечислять дополнительные средства на повышение квалификации учителей. Это сделают для того, чтобы педагоги могли самостоятельно выбирать, где им учиться.

По новым правилам бюджетные средства на эти цели будут направляться не вузам, как сейчас, а напрямую школам.