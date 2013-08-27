"Динамо" представит новичков 29 августа на базе клуба

Московское "Динамо" представит новичков команды 29 августа. Презентация пройдет на базе столичного клуба в Новогорске.

Бело-голубые футболки в этот день примерят Алексей Ионов, Кристофер Самба и Владимир Габулов. Если для двух первых - "Динамо" - новый этап в карьере, то Габулов уже раньше занимал место в воротах столичного клуба.

Все три игрока покинули махачкалинский "Анжи", который объявил о смене вектора развития клуба и отказе от дорогостоящих футболистов.

Отметим, что к Габулову также проявлял интерес московский "Спартак", но стороны не смогли согласовать условия контракта.