21 августа 2013, 15:14
В парке "Кузьминки" отметят День государственного флага России
22 августа в парке "Кузьминки" состоится празднование Дня государственного флага России. Гостей мероприятия ожидают мастер-классы по оригами, на которых любой желающий сможет сделать флаг своими руками.
После этого его можно будет поместить на карту России, отметив на ней свой родной город и то место, где вам хотелось бы побывать.
Кроме того, в парке установят стенды, которые расскажут об истории появления и о значении триколора.
Начало мероприятия - в 15:00