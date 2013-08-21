В парке "Кузьминки" отметят День государственного флага России

Фото: Пресс-служба

22 августа в парке "Кузьминки" состоится празднование Дня государственного флага России. Гостей мероприятия ожидают мастер-классы по оригами, на которых любой желающий сможет сделать флаг своими руками.

После этого его можно будет поместить на карту России, отметив на ней свой родной город и то место, где вам хотелось бы побывать.

Кроме того, в парке установят стенды, которые расскажут об истории появления и о значении триколора.

Начало мероприятия - в 15:00