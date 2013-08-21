21 августа 2013, 11:56События
В День государственного флага москвичам раздадут ленточки с триколором
В честь празднования Дня российского флага в Москве раздадут 10 тысяч ленточек с триколором. Об этом сообщает пресс-служба центра молодежного парламентаризма.
Раздавать ленточки с 12 до 15 часов 22 августа на пешеходных зонах города будут члены молодежного совета при мэре столицы. Однако принять участие в акции может любой желающий, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте молодежного парламента Москвы.
Напомним, что в День государственного флага в столице пройдет 40 праздничных мероприятий. Главным событием дня станет концерт на Театральной площади.
