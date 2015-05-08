Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел на празднование Дня Победы

В столицу на празднования годовщины Победы прибывают главы иностранных государств и делегаций, сообщает телеканал "Москва 24".

Одним из первых 8 мая прилетел председатель КНР. Из аэропорта Внуково-2 Си Цзиньпин отправился на встречу с Владимиром Путиным.

Также в Москву прилетел президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он примет участие в торжествах по случаю праздника, также как и глава Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Зимбабве Роберт Мугабе, президент Сербии Томислав Николич и президент ЮАР Джейкоб Зума.