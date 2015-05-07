В репетиции парада Победы приняли участие более 17 тысяч человек

Более 16 тысяч военных приняли участие в генеральной репетиции парада по случаю 70-летия Победы. Тренировка состоялась утром 7 мая и состояла из трех частей: прохождения пеших расчетов, боевой техники и пролета авиации.

В параде 9 мая примут участие не только российские военнослужащие, но и представители армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая.

Ожидается, что парад станет самым масштабным по количеству участвующей военной технике - по брусчатке Красной площади проедут около 200 единиц техники, в том числе более 140 самолетов и вертолетов.