Полиция установила возможного виновника смертельного ДТП на МКАД

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении возможного виновника аварии на МКАД 11 января, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как уточнили в МВД, передает ТАСС, водитель Volkswagen двигался по МКАД в сторону Ярославского шоссе. В районе 93-го километра МКАД он врезался в ВАЗ, находившийся на второй полосе из-за неисправности после ДТП. От удара ВАЗ столкнулся со стоящим впереди него автомобилем Mitsubishi и загорелся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте. Водители автомашин Volkswagen и Mitsubishi не пострадали", – пояснили в пресс-службе столичного МВД. По данным ведомства, в отношении 33-летнего водителя Volkswagen возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием трех автомобилей на МКАД погибли два человека.