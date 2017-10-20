Компания-перевозчик попавшего в ДТП под Владимиром автобуса нарушала режим труда

Фото: ТАСС/Снимок с видео/МЧС России

Разбившийся на железнодорожном переезде во Владимирской области автобус не отвечал требованиям безопасности, а компания-перевозчик, которой он принадлежал, нарушала режим труда и отдыха своих водителей.

По словам главы Ространснадзора Виктора Басаргина, перевозчик не очень соблюдает все требования с точки зрения технического состояния транспортного средства.

При этом полноценных данных о том, нарушался ли режим труда и отдыха, нет, так как компания не готова открыть эти данные.

"Но то, что режим труда нарушался, мы убедились по другим перевозкам этой компании. Кроме этого, транспортное средство не отвечало требованиям безопасности, что привело к трагедии", – цитирует его РИА Новости.

Трагедия произошла 6 октября в районе станции Покров во Владимирской области. Поезд столкнулся с автобусом, который заглох на железнодорожных путях. Погибли 17 человек. Среди них – двое детей. Всего в автобусе во время аварии было 58 пассажиров.