Баскетболисты московского ЦСКА обыграли сербский "Партизан"

На стадионе Мегаспорт 22 ноября сыграли московские баскетболисты ЦСКА и сербские из клуба "Партизан", сообщает официальный сайт армейцев.

"Красно-синие" вышли без центрового Ненада Крстича, что в начале дало преимущество сербам, но под конец второй половины москвичи начали возвращать инициативу.

В конце завершающей четверти, начав со счетом 61:48, за 10 минут набрали еще 17 очков, обеспечив себе путевку в Топ-16 Евролиги. Итоговый счет – 78:61.

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