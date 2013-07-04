Баскетбольный клуб ЦСКА сыграет в Евролиге с "Барселоной"

Процедура жеребьевки баскетбольной Евролиги прошла сегодня в Барселоне. Московский ЦСКА оказался в группе "А". Его соперники: испанская "Барселона", турецкий "Фенербахче", украинский "Будивельник", сербский "Партизан" и французский "Нантер".

"Локомотив-Кубань" из Краснодара оказался в группе "Д", его соперники: греческий "Панатинаикос", испанская "Каха Лабораль" израильская "Маккаби" и сербская "Црвена Звезда".

В сезоне 2013/2014 Россию представляют три клуба. ЦСКА и "Локомотив-Кубань" стартуют с группового этапа. "Химки" (Московская область) - с первого квалификационного этапа, напоминает ИТАР-ТАСС.