В Парке Горького появится дискуссионный клуб для мам

В Парке Горького откроется Клуб общения для молодых мам "Мамы говорят", где они смогу принять участие в мастер-классах, поделиться опытом и получить новую информацию в области педагогики и психологии. Открытие клуба состоится в рамках социального проекта "МамаМамам", посвященного активному и гармоничному материнству.

Встречи Клуба общения "Мамы говорят" будут проходить на территории Парка Горького в детском клубе "Мамалыш", созданном специально для мам, которые предпочитают не расставаться со своими малышами. Участниц клуба ждет разный формат встреч - мастер-классы от специалистов, свободные дискуссии на важные для мамы вопросы, обмен личным опытом и непринужденное общение в приятном кругу.

Клуб общения "Мамы говорят" будет работать по четвергам, с 11:30 до 13:00, ближайшая встреча состоится 1 марта.