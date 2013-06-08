Сергей Филин перенес очередную офтальмологическую операцию

Худрук балета Большого театра Сергей Филин перенес восемнадцатую офтальмологическую операцию.

Об этом сообщила супруга артиста Мария Прорвич на своей странице в Facebook.

"Сегодня прошла 18-я операция на оба глаза, которая длилась почти 5 часов! За это время, находясь под наркозом, я видел много друзей, коллег, родных и близких... и порой казалось - это просто сон. Я открою глаза, и все эти люди будут рядом...", - передала Прорвич слова Филина.

Напомним, Филин уже несколько месяцев проходит лечение в немецком медицинском центре в Аахене после того, как в январе этого года ему плеснули в лицо кислотой.

В марте Таганский суд арестовал предполагаемого организатора преступления – солиста балета Большого театра Павла Дмитриченко. Также под стражу заключили предполагаемого исполнителя Юрия Заруцкого и водителя Андрея Липатова, который подвез Заруцкого к дому балетмейстера. Им было предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".