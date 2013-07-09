Причиной аварии "Протона" стала ошибка при сборке ракеты

Авария ракеты-носителя "Протон-М" произошла из-за неправильного подключения датчиков угловой скорости при сборке ракеты.

При их подсоединении были перепутаны полюса, из-за чего система управления ракеты получала некорректные данные о ее ориентации, передает "Интерфакс".

Систему управления для "Протона" разработал ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина".

Накануне стало известно о создании инспекторской группы, которая проверит технологическую цепочку производства ракеты-носителя.

Напомним, ракета "Протон-М" с тремя аппаратами "Глонасс-М" стартовала с Байконура 2 июля. Почти сразу после старта ракета отклонилась от траектории полета, начала распадаться в воздухе, упала неподалеку от места старта и взорвалась.

Ущерб от ЧП оценивается примерно в 4,4 миллиарда рублей.