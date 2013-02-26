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26 февраля 2013, 16:36

Экономика и предпринимательство

"Синему троллейбусу" на Арбате дадут преференцию

Клуб авторской песни "Гнездо глухаря" получит государственную преференцию на размещение без конкурса кафе "Синий троллейбус", как нестационарного объекта, на Арбате. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Синий троллейбус" занимает площадь 45 квадратных метров и традиционно располагается по адресу ул. Арбат, вл. 14-16. В нем регулярно проводятся песенные и поэтические вечера, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

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