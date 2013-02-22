Кириленко отказался играть за баскетбольную сборную России на ЧЕ

Форвард "Миннесоты Тимбервулвз" и сборной России Андрей Кириленко заявил, что не сыграет за национальную команду на чемпионате Европы 2013 годы в Словении. Свое решение Кириленко мотивировал желанием проводить как можно больше времени с семьей.

"Напряженный сезон в НБА заставляет слишком много времени проводить вне семьи, - сказал Кириленко в интервью "Спорт-Экспрессу". - Минимум шесть с половиной месяцев забирает у тебя полностью. Я хочу быть лучшим папой и принимать большее участие в жизни моих детей. Я хочу видеть, как они растут, а не ограничиваться одной только сказкой перед сном".

По словам форварда, в сборной наступает время новых лидеров, но и ветераны - Хряпа, Моня и Фридзон - "еще не сказали своего окончательного слова".

Кириленко подчеркнул, что он не уходит из сборной России окончательно и может вернуться в команду к Олимпийским играм 2016 года.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 4 по 22 сентября в Словении. Сборной России на групповом этапе предстоит сыграть с командами Греции, Италии, Финляндии, Турции и Швеции.

Андрей Кириленко - лидер сборной России. В составе национальной команды форвард выиграл бронзу Олимпиады в Лондоне. Также в его послужном списке - золото и бронза европейских первенств.