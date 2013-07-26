Авиабилет в Сочи и обратно может стоить до 4 тысяч рублей - эксперт

Лоукостеры целесообразно запустить в первую очередь в Сочи, так как авиабилет на это направление сейчас стоит значительно дороже более длительных перелетов в Европу, заметил в эфире "Москва FM" генеральный директор Ассоциации гражданской авиации "Аэропорт" Виктор Горбачев.

С помощью лоукостеров можно не только снизить стоимость билетов, но и увеличить количество авиарейсов, что будет очень удобно на таком популярном направлении, особенно во время Олимпийских игр, добавил он. При этом столимость билета, по мнению Горбачева, должен сократиться более чем в 2,5 раза.

"Если запустить туда лоукостер, то он должен стоить не более 4 тыс. рублей в обе стороны. Это возможно за счет организации полета, ведь это направление довольно "боевое", как Петербург", – подчеркнул Горбачев.

По его словам, авиакомпании-лоукостеры используют иную технологию оформления и обслуживания судов. Чем чаще оборачивается рейс, тем лучше и удобнее, считает Горбачев.