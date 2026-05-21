В ОП предложили досрочно завершить школьный учебный год из-за жары

В ряде регионов РФ необходимо досрочно завершить школьный учебный год из-за аномальной жары и отсутствия кондиционеров в учебных заведениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замсекретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислава Гриба.

Он указал, что до официального окончания учебного года осталось всего несколько дней, в связи с чем его досрочное завершение не так сильно повлияет на образовательный процесс. Вместе с тем это позволит предотвратить риски ухудшения здоровья как учеников, так и педагогов.

"Мы здесь сохраним здоровье и детей, и учителей. Еще раз говорю, что во многих школах нет кондиционеров, а открытые окна тоже вряд ли спасут, облегчат. И в первую очередь это касается младших классов", – уточнил Гриб.

В среду, 20 мая, в Москве был побит суточный рекорд тепла 129-летней давности. Днем столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов тепла, показав рекордно высокое значение. Предыдущий максимум для 20 мая был зафиксирован в 1897 году, когда воздух в Москве прогрелся до 29,7 градуса.