Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 03:47

Общество

В ОП предложили досрочно завершить школьный учебный год из-за жары

Фото: depositphotos/fabian19

В ряде регионов РФ необходимо досрочно завершить школьный учебный год из-за аномальной жары и отсутствия кондиционеров в учебных заведениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замсекретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислава Гриба.

Он указал, что до официального окончания учебного года осталось всего несколько дней, в связи с чем его досрочное завершение не так сильно повлияет на образовательный процесс. Вместе с тем это позволит предотвратить риски ухудшения здоровья как учеников, так и педагогов.

"Мы здесь сохраним здоровье и детей, и учителей. Еще раз говорю, что во многих школах нет кондиционеров, а открытые окна тоже вряд ли спасут, облегчат. И в первую очередь это касается младших классов", – уточнил Гриб.

В среду, 20 мая, в Москве был побит суточный рекорд тепла 129-летней давности. Днем столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов тепла, показав рекордно высокое значение. Предыдущий максимум для 20 мая был зафиксирован в 1897 году, когда воздух в Москве прогрелся до 29,7 градуса.

В жару сотрудники вправе просить об удаленном формате работы

Читайте также


образованиеобществопогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика