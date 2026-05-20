Жара в столице побила рекорд 129-летней давности

В Москве побит суточный рекорд тепла 129-летней давности, сообщил Гидрометцентр РФ.

Днем 20 мая столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов тепла, показав рекордно высокое значение. Предыдущий максимум для 20 мая был зафиксирован в 1897 году, когда воздух в Москве прогрелся до 29,7 градуса.

Синоптики не исключают, что в течение сегодняшнего дня, 21 мая, температура в городе может достигнуть 32 градусов. При этом вечером в столичном регионе местами не исключен кратковременный дождь.

Нынешний температурный рекорд стал уже вторым с начала текущей недели. Ранее, 19 мая, температура воздуха в столице прогрелась до 30,5 градуса, что стало новым рекордом тепла с 1979 года. Аномально жаркая погода продлится всю рабочую неделю, вплоть до 22 мая.