Москвичей предупредили об осенней погоде на следующей неделе

В начале следующей недели москвичей и жителей Центральной России ожидает полярное вторжение и осенняя погода. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в понедельник, 25 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет от 8 до 11 градусов, а днем – 12–15 градусов, что сопоставимо с климатической нормой сентября.

В ночь на вторник, 26 мая, столбики термометров опустятся до отметки 5 градусов, а днем температура воздуха окажется в пределах 13–16 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

Синоптики предупреждали о возвращении осадков в столичный регион уже в четверг, 21 мая. Кратковременные дожди с грозами прогнозируются в основном в области, тогда как в самом городе преимущественно обойдется без них.

Кроме того, специалисты рассказывали, что жара в столице сохранится до пятницы, 22 мая. В выходные, 23 и 24 мая, температура воздуха в Москве опустится до 20–23 градусов.

