Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 19:17

Политика
Главная / Новости /

Politico: ЕС намерен расширить применение удобрений из навоза из-за роста цен

ЕС намерен расширить применение удобрений из навоза из-за роста цен

Фото: 123RF.соm/chormail

Евросоюз планирует наращивать использование удобрений на основе коровьего навоза и органических отходов. Причиной послужил резкий рост цен на традиционные азотные удобрения и курс на снижение импортной зависимости, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

Издание отметило, что Брюссель выбрал долгосрочную стратегию, реализация которой растянется на годы. При этом аграрии и отраслевые объединения ждали от властей более оперативных решений для сдерживания растущих расходов.

"Отчасти это связано с тем, что самые быстрые меры – отмена пошлин на импорт из России и Беларуси", – говорится в публикации.

Среди причин подорожания удобрений называются высокие цены на газ, необходимый для их производства, и перебои в судоходстве через Ормузский пролив, усилившие напряженность на мировом рынке. Однако ряд фермерских организаций и депутатов Европарламента уже выразили сомнение, так как полностью заменить традиционные азотные удобрения навозом не получится, ведь его эффективность недостаточна.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупреждал, что энергетический кризис может привести к экономическим проблемам в Европейском союзе уже в 2026 году. По его словам, объединение может ждать экономический коллапс к концу года.

Европе необходимо навести порядок в вопросах энергетики и миграции, иначе "Европы больше не будет", добавлял американский лидер Дональд Трамп. Тогда же он назвал Европу "бумажным тигром".

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика