В Москве установлен новый температурный рекорд для 19 мая

Температура воздуха в Москве прогрелась до 30,5 градуса, установив таким образом новый рекорд тепла для 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

Соответствующие температурные значения были зафиксированы в 15:10 по местному времени на метеостанции, находящейся на крыше здания в районе станции метро "Краснопресненская".

Предыдущий максимум для этой даты был установлен в 1979 году, когда столбики термометров поднялись до 30,2 градуса. При этом самый низкий показатель для 19 мая был зарегистрирован в 1893-м и составил минус 2,2 градуса.

В последующие два дня, 20 и 21 мая, синоптики ожидают обновление еще пары рекордов. Согласно предварительным прогнозам, в среду воздух может прогреться до 32 градусов, а в четверг – до 31.

Предыдущие рекорды для этих чисел были зафиксированы в 1897 и 2014 годах, когда температура составила 29,7 и 29,2 градуса соответственно.

Несмотря на такие высокие значения, осадки вернутся в столичный регион уже 21 мая и продолжатся три дня. Причем 22-го и 23-го числа не исключены грозы и порывистый ветер.