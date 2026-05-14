14 мая, 08:00

Исследование: более трети россиян пользуются своей первой электронной почтой

Электронная почта остается одним из самых "долгоживущих" цифровых инструментов среди россиян: 36% опрошенных до сих пор пользуются своим первым почтовым ящиком. При этом у 41% из них первая почта появилась более 15 лет назад, еще у 27% – от 10 до 15 лет назад. Об этом говорится в исследовании "Яндекс 360", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, более трети россиян – 37% – проверяют ее ежедневно, еще 38% делают это несколько раз в неделю.

При этом почта все чаще используется как технический инструмент. 37% россиян применяют ее для регистрации в сервисах, по 29% – для получения чеков, билетов и документов, а также для восстановления паролей. Еще 21% используют почту как хранилище важной информации.
В свою очередь, для общения электронную почту используют 23% опрошенных. Из них 15% ведут через нее рабочую и учебную переписку, а 8% – личную.

Аналитики уточнили, что многие пользователи относятся к почте как к архиву данных. 35% россиян хранят в ней основную информацию, еще 32% дополнительно дублируют важные данные в других сервисах. При этом только 21% пользователей ограничиваются одним почтовым ящиком, остальные используют два и более аккаунта, заключили эксперты.

Ранее россиян предупредили о том, что в стране зафиксирована очередная волна рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Ссылки из этих кодов ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией".

