График движения поездов на МЦД-2 изменится в выходные

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в выходные, 9, 10 и 11 мая, временно изменится график движения поездов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Изменения связаны с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участке Павшино – Тушино.

В частности, на участке Курская – Нахабино интервалы движения поездов временно увеличат до 1 часа 40 минут. Также на участке Тушинская – Пенягино поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Нахабино". Кроме того:



часть поездов со стороны Нахабина проследует укороченными маршрутами до и от станции Тушинская;

часть поездов дальнего пригорода – до и от станции Нахабино.

В свою очередь, на Курском направлении интервалы движения поездов частично увеличатся до 30–40 минут, а часть поездов проследует до и от станций Курская и Царицыно.

Вместе с тем Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат дополнительные поезда и внесут изменения в график движения на майских праздниках. Пригородные поезда Московского транспортного узла будут следовать по расписанию субботы 9 и 10 мая, 11 мая – по расписанию воскресенья, 12 мая – по расписанию понедельника.