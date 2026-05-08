08 мая, 17:01Транспорт
График движения поездов на МЦД-2 изменится в выходные
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) в выходные, 9, 10 и 11 мая, временно изменится график движения поездов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Изменения связаны с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участке Павшино – Тушино.
В частности, на участке Курская – Нахабино интервалы движения поездов временно увеличат до 1 часа 40 минут. Также на участке Тушинская – Пенягино поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Нахабино". Кроме того:
- часть поездов со стороны Нахабина проследует укороченными маршрутами до и от станции Тушинская;
- часть поездов дальнего пригорода – до и от станции Нахабино.
В свою очередь, на Курском направлении интервалы движения поездов частично увеличатся до 30–40 минут, а часть поездов проследует до и от станций Курская и Царицыно.
Вместе с тем Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) назначат дополнительные поезда и внесут изменения в график движения на майских праздниках. Пригородные поезда Московского транспортного узла будут следовать по расписанию субботы 9 и 10 мая, 11 мая – по расписанию воскресенья, 12 мая – по расписанию понедельника.