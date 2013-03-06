06 марта 2013, 16:21Город
Лучшим спортивным двором в ВАО стала площадка в Новокосино
Восточный административный округ занял второе место в ежегодном городском смотре-конкурсе "Московский двор - спортивный двор" по итогам 2012 года. Вторую позицию округу обеспечил двор в Новокосино.
Лучшим спортивным двором Восточного округа стал двор, расположенный по адресу: ул. Новокосинская, д. 12/1, к.5, район Новокосино. Он включает в себя детскую площадку, две спортплощадки - для мини-футбола и волейбола и тренажерный комплекс.
Еще одно второе место - в номинации "Лучшая спортивная семья" - завоевала семья Луниных также из района Новокосино.
Семья Луниных неоднократно становилась победителем на окружных и городских соревнованиях, сообщает пресс-служба префектуры ВАО.