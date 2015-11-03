Угроза взрыва на станции "Славянский бульвар" не подтвердилась

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сотрудники экстренных служб не обнаружили взрывного устройства на станции метро "Славянский бульвар", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Кинолог не обнаружил каких-либо следов взрывчатки в помещениях станции. Звонок оказался ложным", – сказал собеседник агентства.

Добавим, что сегодня вечером из-за звонка о бомбе эвакуировали Курский вокзал.

Как отметил представитель пресс-службы "Дирекции железнодорожных вокзалов" Константин Харламов, эвакуация не повлияла на расписание движение поездов.

"Система отработана. К сожалению, подобных звонков много. На расписании движения такие случаи не отражаются, есть обходные пути на перрон к поездам, минуя вокзал", – пояснил Харламов.