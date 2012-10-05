Талисманом московского зоопарка стал кот манул

У московского зоопарка появился официальный талисман - кот манул. За него на сайте зоопарка проголосовало наибольшее количество горожан. Теперь посетители могут предлагать свои изображения кота для логотипа на стендах и сувенирах

Московский зоопарк объявил об избрании нового талисмана – по результатам голосования им стал дикий кот манул. Теперь зоопарку предстоит определиться с изображением животного.

"В опросе, длившемся полтора месяца, приняли участие 6126 человек. С большим отрывом победил манул, который уже является эмблемой нашего зоопарка. За него отдано 2566 голосов, причем 1418 участников голосования считают, что талисманом должен стать взрослый манул, а 1148 предпочли манула-котенка", – сообщается на сайте Московского зоопарка.

В скором времени будет объявлен открытый конкурс на разработку талисмана. Рассматриваться будут как взрослые манулы, так и детеныши.

Любопытно, что большие шансы стать талисманом Московского зоопарка были у ежа. За его "кандидатуру" проголосовали 1494 человека. 1371 голосовавший отдал предпочтение белому медвежонку, 1016 – тигренку, 794 – лисенку и 256 – белоплечему орлану. По условиям конкурса, избранник не мог быть еще чьей-то эмблемой, логотипом или талисманом. По этой причине в конкурсе не участвовали снежный барс, леопард, бурый и белый медведи.

Как ранее сообщили в пресс-службе зоопарка, талисман, в отличие от эмблемы, имеет более широкие функции. Он может стать героем мультфильмов и фильмов о зоопарке, его изображение можно будет увидеть на разнообразных сувенирах зоопарка, на информационных стендах, но главное его предназначение – приносить удачу.