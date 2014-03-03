Реконструкция Московского зоопарка завершится ко Дню города

Фото: m24.ru

Реконструкция Московского зоопарка завершится к осени 2014 года, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В ходе работ будут реконструированы павильоны, пруды, в порядок приведут береговую линию, большой и малый пруды и благоустроят территорию.

Не обойдут вниманием и устаревшие инженерные коммуникации зоосада – обновят водопровод, канализацию и заменят теплосети, ряд которых эксплуатируется уже более 100 лет.

"Предусматривается замена дорожных покрытий с созданием оригинального рисунка мощения, устройство пандусов для более комфортного перемещения маломобильных посетителей. Покрытие в вольерах и на "круге катания" будет выполнено с учетом рекомендаций технологов зоопарка, также появятся малые архитектурные формы, такие, как "настил для кошачьих" и "навес для жирафов", - говорится в сообщении.

Кроме того, проект включает озеленение территории, переустройство системы наружного освещения, подлежат полной замене и отдельные участки наружного ограждения зоопарка.