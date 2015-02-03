Влюбиться по контракту: как работают брачные агентства в столице

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Познакомиться с приличным человеком, который, как и вы, хочет осесть и создать семью, не так-то просто. Если свидания с друзьями друзей не принесли результатов, походы в клуб утомили, а знакомства в интернете разочаровали, можно решиться на кардинальный шаг и отдать свою судьбу в руки профессионалов. M24.ru выяснило, как работают брачные агентства Москвы, кто в них обращается, почему об этом не принято говорить, сколько стоят услуги свах и как не стать жертвой мошенника

По сути, все брачные агентства делятся на три типа:

традиционные агентства "для всех" с огромной базой клиентов, психологическими тестами и фотоальбомами, где вам устроят свидания с несколькими подходящими по параметрам кандидатами;

агентства "не для всех", создающие иллюзию случайной встречи с потенциальным спутником жизни;

агентства, устраивающие вечеринки знакомств с элементами игр или быстрых свиданий

Кто пользуется услугами брачных агентств

Основную массу клиентов агентств составляют женщины от 30 лет, которые были заняты карьерой, пока другие кокетничали, встречались, выходили замуж и рожали детей, и мужчины тоже от 30 лет. В большинстве своем они делятся на два типа: трудоголики и бизнесмены, которым некогда искать спутниц жизни; либо люди, уставшие от сложности, меркантильности и психологической нестабильности слабого пола (как говорится, обжегшись на молоке, просишь профессионала найти приличную чистую воду).

Соотношение мужчин и женщин в большинстве агентств — 40 на 60 процентов. Специалисты говорят, что женщинам легче прийти в подобные организации. "Для мужчины обратиться в агентство и признать, что у него у самого не получилось кого-то найти - это целый подвиг", - рассказала Ольга Корнеева, психолог-консультант агентства "Визави".

При этом женщины ищут состоявшихся, личностно зрелых, социально успешных мужчин. А вот мужчинам по душе спокойные, нежные, понимающие спутницы.

Обычно в брачное агенство приходят женщины "мужских" профессий. Они часто занимают руководящие посты: главные бухгалтеры, финансисты, юристы, адвокаты. Если на работе они чувствуют себя на своем месте, то в отношениях - нет. Потому что мужчины не любят, чтобы ими управляли. Они ценят эмоции, доброту, тепло. Чаще всего женщины в анкетах пишут "Добрая, понимающая, красивая, ухоженная". Обычно в брачное агенство приходят женщины "мужских" профессий. Они часто занимают руководящие посты: главные бухгалтеры, финансисты, юристы, адвокаты. Если на работе они чувствуют себя на своем месте, то в отношениях - нет. Потому что мужчины не любят, чтобы ими управляли. Они ценят эмоции, доброту, тепло. Чаще всего женщины в анкетах пишут "Добрая, понимающая, красивая, ухоженная". Ольга Корнеева психолог-консультант брачного агентства "Визави"



Словом, клиентов нередко приходится сначала готовить к свиданиям, объясняя, что такое отношения, как себя вести, как освободиться от старых ран и поверить в счастье, и только потом их можно выпускать в свет. Поэтому в приличных агентствах обычно работают психологи или психотерапевты.

В большинстве фирм вам предложат два типа услуг:

доступ к базе кандидатов, где вы можете просматривать профили клиентов и просить их телефоны (от 2 тысяч рублей в небольшом скромном агентстве до 55 тысяч рублей в фирме для VIP-клиентов);

индивидуальный поиск партнера с консультациями специалистов, подготовкой и проведением встреч (от 7 тысяч рублей за одну пробную встречу до 77 тысяч рублей за пакет услуг с поиском кандидатов, услугами стилиста и психолога и так далее).

Как зарабатывают столичные брачные агентства на одиночестве

Бывает еще работа со "специфическими заказами" (поиск по нестандартным запросам — на 20 лет моложе, только миллионер и пр). Стоит это значительно дороже и применяется редко.

С поиском людей по базе все понятно, он проходит примерно одинаково во всех типах компаний: с клиентом заключают договор (срочный или без срока действия), ему предоставляют доступ к базе, размещают его анкету. Можно искать подходящую партию, запрашивать телефон, связываться и назначать свидание. Индивидуальные оффлайн-встречи организуют везде по-разному.

Как работает традиционное брачное агентство

В приличном агентстве у вас проверят документы, спросят о причинах обращения, попросят пройти психологические тесты и четко обозначить, кого вы ищете. Договор о сотрудничестве заключают не с каждым. Женатые, психически нездоровые, ищущие богатства и не готовые работать над собой, скорее всего, тест завалят.

Если первый этап пройден успешно, с клиентом оформляют договор. Стопроцентной гарантии заключения брака при этом никто не дает. Агентство лишь обязуется предоставить в оговоренный срок (обычно 2-6 месяцев) достаточное количество подходящих кандидатов. Где-то прописывается их четкое число, где-то нет.

Дальше начинается самое интересное: поиск партнеров и свидания. Потенциальным будущим супругам показывают фотографии и рассказывают о жизни друг друга. Если их все устраивает, мужчине дают телефон девушки, и он назначает встречу. Зачастую клиентам предлагают провести сразу несколько встреч с кандидатами и выбрать подходящего. Сразу оговаривается, что первичная встреча — это еще не свидание. Вы общаетесь друг с другом, сравниваете цели, обсуждаете подводные камни — что-то вроде собеседования на должность жениха и невесты с испытательным сроком.

После встречи клиенты отзваниваются кураторам и делятся впечатлениями.

"Мы рекомендуем увидеться с человеком еще раз. Я считаю, что только после третьей встречи можно делать выводы, потому что у каждого человека могут быть обстоятельства. Например, у нас был случай, когда у мужчины в день встречи случилась тяжелая конфликтная ситуация на работе. Он как человек ответственный и порядочный все равно пришел, но был весь в своих мыслях. Женщине показалось, что он не очень заинтересован в ней, а на самом деле у него просто был тяжелый день", - делится психолог-консультант агентства "Визави" Ольга Корнеева.

Если все прошло успешно и пара сложилась, у клиентов остается возможность пользоваться услугами агентства во время действия договора. Можно, например, прийти на консультацию психолога, получить советы по созданию отношений. Или попросить подыскать новую партию, если отношения распались быстро.

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

Некоторые агентства действуют иначе, например, создают профили клиентов на сайтах знакомств и переписываются от их имени с другими пользователями. Или делают фейковые аккаунты, приглашают на свидание с заведомо неподходящим кандидатом, а потом заманивают к себе и предлагают заключить договор, чтобы найти кого поприличнее.

Наткнуться можно на альфонсов, падких до денег женщин или психически неадекватных людей.

Агентства "не для всех"

Чтобы узнать, как ищут вторую половинку в элитарном обществе, мы отправились в брачное агентство целевого поиска, которое работает с руководителями и собственниками бизнеса, топ-менеджерами и экспатами. Здесь технологии поиска партнера отличаются от обычных брачных агентств и, более того, засекречены.

Известно лишь, что кандидатов находят в бизнес-клубах, закрытых деловых сообществах и на закрытых светских мероприятиях, а в качестве информационных источников для поиска используют, например, данные кадровых агентств.

С клиентами заключается договор, в котором прописано, что им предоставят множество кандидатов на роль спутника жизни. Действует он четыре месяца — именно столько в среднем требуется на то, чтобы подготовить человека ко встрече, найти пару и завести первичные отношения.

Договоры, опять же, заключаются не со всеми. В стоп-лист попадают те, кто нацелен только на деньги или не готов меняться для решения личных проблем. "Если к нам приходит неухоженная женщина или неухоженный мужчина, которые наотрез отказываются от услуг стилиста и не готовы поработать над собой, мы не можем им помочь", - говорит руководитель проектов брачного агентства целевого поиска Heart-Hunter Екатерина Гущина.

Знакомства происходят на мероприятиях, в которых принимают участие до 150-200 человек, такие встречи проводятся каждую неделю, иногда чаще.

Наши клиенты выбирают кандидатов и встречаются на светском мероприятии, при этом кандидат не знает, что знакомство было инициировано и подготовлено. Часто мужчина начинает ухаживать за женщиной, не подозревая, что их встреча не случайна.

Екатерина Гущина руководитель проектов брачного агентства целевого поиска Heart-Hunter Наши клиенты выбирают кандидатов и встречаются на светском мероприятии, при этом кандидат не знает, что знакомство было инициировано и подготовлено. Часто мужчина начинает ухаживать за женщиной, не подозревая, что их встреча не случайна.



Обычно для того, чтобы найти пару, требуется от двух до четырех мероприятий. С кем-то складываются приятельские отношения, а кто-то остается рядом в роли любимого человека. Как и в брачных агентствах, здесь клиенты предпочитают не распространяться о том, как познакомились со спутником жизни.

Подобрать пару за время действия договора получается в 85% случаев. С остальными клиентами проводятся дополнительные мероприятия с участием психологов и стилистов.

Фото: M24.ru

Знакомства на вечеринках

Еще один способ познакомиться — сходить на вечеринку, например, на speed dating. Скоростные свидания проходят в клубах или ресторанах, длятся по несколько минут, после этого партнеры меняются. Вход на мероприятие стоит от 500 рублей, участвуют в них в основном люди от 35 до 45 лет, более молодые встречаются редко.

Как рассказала директор клуба знакомств "Седьмое небо" Елена Коротаева, найти пару на вечеринке получается у 25% людей.

Мнение эксперта Мы используем практику быстрых свиданий. Если это клубная вечеринка, могут быть элементы игры. Например, мужчинам раздают ключики, а женщинам замочки, или у них есть половинки картинки, которые надо совместить. Игра помогает людям подойти друг к другу, присесть, начать общаться

Елена Коротаева директор клуба знакомств "Седьмое небо" Мы используем практику быстрых свиданий. Если это клубная вечеринка, могут быть элементы игры. Например, мужчинам раздают ключики, а женщинам замочки, или у них есть половинки картинки, которые надо совместить. Игра помогает людям подойти друг к другу, присесть, начать общаться



По словам Елены, в этом бизнесе далеко не все пары скрывают способ своего знакомства — многие приводят друзей, присылают фотографии детей и даже приглашают на свадьбы.

Внимание, мошенники

Решившись обратиться в брачное агентство, надо всегда быть начеку. Москвичи все чаще жалуются на недобросовестные брачные агентства. По оценкам экспертов, уровнем подобных услуг недоволен каждый третий клиент.

"Московский патруль": осторожно - брачные аферисты

Методика работы "черных сватов" почти одинаковая. Человек делает предоплату, а потом с ним заключается брачный договор. В течение нескольких дней ему обещают найти подходящую пару. Время проходит, но свидания не назначаются. При звонке в организацию, консультанта заключившего договор, как правило, не оказывается на месте.

Чтобы не попасться на удочку "черных сватов", запомните простые правила:

прежде чем обратиться в агентство, изучите отзывы о его работе в интернете;

обязательно требуйте предоставить вам документы, подтверждающие правовой статус организации;

в большинстве приличных агентств вам предложат бесплатную первичную консультацию;

обязательно сохраняйте чеки, подтверждающие оплату услуг. Это может помочь вам, если дело дойдет до суда.

Ирина Бурмистрова