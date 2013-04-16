Роман о сироте из Северной Кореи получил Пулитцеровскую премию

Пулитцеровские медали. Фото: pulitzer.org

Американский писатель Адам Джонсон получил Пулитцеровскую премию в области художественной литературы за роман "Сын повелителя сирот". Он переносит читателя в самую гущу событий тоталитарной Северной Кореи и показывает всю теплоту человеческого сердца.

"Сын повелителя сирот" – изящно описанная история мальчика из сиротского приюта в Северной Корее. Приют возглавляет отец мальчика, который позже попадает в немилость властей. Джонсон написал роман после визита в Северную Корею в 2007 году.

Награду в области драмы получил Аяд Ахтар за пьесу "Опозоренный". Она рассказывает историю успешного пакистанского адвоката, который наталкивает сам себя на вопрос, почему он так долго скрывал свое этническое наследие.

А премию в области поэзии получила поэтесса Шерон Олдс за сборник стихотворений "Прыжок оленя". Книга содержит в себе стихи, в которых автор исследует любовь, горе и пределы самопознания. Олдс писала их, основываясь на собственном разводе.