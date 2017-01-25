Трампу могут запретить начинать ядерную войну

Фото: Zuma/Ron Sachs

Конгресс США рассмотрит законопроект, запрещающий американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран, сообщает ТАСС.

По мнению автором проекта закона членов Демократической партии, сенатора Эдварда Марки (штат Массачусетс) и конгрессмена Теда Лью (штат Калифорния), данная проблема стала еще более актуальной после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который "наделен полномочиями начать ядерную войну в любой момент".

Сенатор Марки напоминает, что ранее новый хозяин Белого дома выступал с предложением рассмотреть возможность нанесения ядерного удара по террористам. "В случае возникновения кризиса с другой страной, обладающей ядерным арсеналом, такая политика существенно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации", – считает политик.

"Конгресс должен действовать, чтобы сохранить глобальную стабильность, путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие", – добавил соавтор документа конгрессмен Тед Лью.

Марки и Лью уже вносили аналогичный законопроект в сентябре 2016 года, однако тогда он так и не был рассмотрен до завершения работы прошлого созыва Конгресса.

В среду, 25 января, Трамп может подписать закон, ограничивающий въезд в США беженцев из мусульманских стран. Скорее всего новый президент США ограничит въезд в Америку беженцам и некоторым мигрантам из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.