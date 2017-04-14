Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля 2017, 19:08

Жизнь в мире

Боевики ИГ заявили об отсутствии потерь после авиаудара США в Афганистане

Фото: Zuma Dai He/ТАСС

Террористы не понесли потерь после удара США по их позициям в Афганистане. Об этом заявили представители запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает "Интерфакс".

По данным подконтрольного террористам агентства Amaq, после атаки с использованием сверхмощных бомб в рядах ИГ никто не пострадал.

Между тем по информации властей Афганистана, после удара погибли не менее 36 экстремистов. В министерстве обороны республики заявили, что не получали сведений о жертвах среди мирных жителей.

США нанесли удар по позициям террористов в Афганистане 13 апреля. Для этого они использовали сверхмощную неядерную бомбу – фугас GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. Целью атаки было уничтожение тоннелей и пещер, используемых террористами для того перемещений.

Ранее бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявлял, что Штаты финансировали создание тоннелей, на которые и была сброшена бомба.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика