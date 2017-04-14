Боевики ИГ заявили об отсутствии потерь после авиаудара США в Афганистане

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Террористы не понесли потерь после удара США по их позициям в Афганистане. Об этом заявили представители запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает "Интерфакс".

По данным подконтрольного террористам агентства Amaq, после атаки с использованием сверхмощных бомб в рядах ИГ никто не пострадал.

Между тем по информации властей Афганистана, после удара погибли не менее 36 экстремистов. В министерстве обороны республики заявили, что не получали сведений о жертвах среди мирных жителей.