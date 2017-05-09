Президентские выборы стартовали в Южной Корее

Фото: ТАСС/Zuma/Yao Qilin

Избирательные участки на выборах президента страны открылись в Южной Корее, сообщает агентство Associated Press.

На пост претендуют 13 кандидатов. Лидером гонки является Мун Чжэ Ин от Демократической партии: около 43 процентов избирателей готовы отдать за него голос.

4 и 5 мая в стране уже состоялись предварительные выборы. В них участвовали около 11 миллионов человек, что составляет примерно четверть от общего количества избирателей.

Досрочные выборы связаны со скандалом вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, из-за которого ее сняли с должности в связи с утратой доверия. Скандал начался из-за ее подруги Чхве Сун Силь: она пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала деньги у крупных компаний с целью личного обогащения.

Импичмент Пак Кын Хе анонсировали в декабре 2016 года, в марте 2017 года суд подтвердил ее отставку.