Фото: Zuma/ТАСС/Patrick Fallon

Самолет Qatar Airways совершил самый длинный перелет в истории, сообщает Lenta.ru.

Новый авиамаршрут из Дохи в новозеландский Окленд на 600 километров длиннее, чем предыдущий рекордсмен Дубай – Окленд, и занимает примерно 16 часов и 20 минут. Обратный рейс будет еще дольше – 17 часов 30 минут.

На рейсе Доха – Окленд курсирует специальный самолет Boeing 777-200LR, специально предназначенный для перелета на большие расстояния.

Новый маршрут станет выгодным для Новой Зеландии – за счет этих перелетов власти страны планируют зарабатывать 198 миллионов долларов в казну государства.