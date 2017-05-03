Форма поиска по сайту

03 мая 2017, 20:47

В мире

Зоны деэскалации помогут сохранить целостность Сирии – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Зоны деэскалации в Сирии позволят сохранить целостность страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что идея только обсуждается, но никто не хочет затягивать решение вопроса.

Нововведение призвано не допустить разделения Сирии на отдельные зоны влияния разных политических сил.

С 3 мая в Астане стартовал очередной раунд переговоров по мирному урегулированию конфликтов в арабской республике. В этом раунде примет участие вооруженная оппозиция, которая ранее игнорировала процесс.

