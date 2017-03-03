Форма поиска по сайту

03 марта 2017, 20:39

В мире

Сербский парламент встретил главу европейской демократии выкриками о России

Фото: ТАСС/Imago

Группа депутатов сербского парламента встретила главу европейской демократии Федерику Могерини лозунгами в поддержку России, сообщает РИА Новости.

Депутаты патриотической оппозиции скандировали: "Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!" Могерини позднее заявила, что не смущена поведением депутатов, отметив,что это – политическая жизнь.

Федерика Могерини видит Сербию членом Евросоюза и считает, что именно это в интересах сербского народа.

Сербский премьер Александр Вучич выразил сожаление в связи с инцидентом в парламенте.

