Первый контактный цирк откроется на Речном вокзале

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В Москве откроется первый контактный цирк, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора "Росгосцирка" Вадима Гаглоева. Во время представления зрители смогут прикоснуться к животным.



Цирк будет располагаться на Речном вокзале рядом с Парком Дружбы народов. Он будет организован на базе цирка "Радуга".

"В помещении на Речном вокзале уже закончены все ремонтные работы, восстановлен весь функционал цирка, зрительный зал рассчитан на 130 мест. Цирк использовался в последнее время как место отстоя животных и место складирования декораций. С 13 марта 2015 года цирк возобновит свою работу, откроется он одной из популярных шоу-программ огня и воды. Летом мы планируем на территории создать проект "цирк-парк", или контактный цирк", - пояснил Гаглоев.

Гендиректор "Росгосцирка" добавил, что летом для животных поставят просторные вольеры на территории парка.

"Мы поставим в летнее время вольеры, получится мини-контактный зоопарк. Вместе с животными там будут находиться дрессировщики, которые смогут давать интересные мастер-классы по дрессуре, например. А маленькие зрители смогут приносить своих домашних животных и учиться их дрессировать. Мы хотим, чтобы наш гость не просто приходил на спектакли и уходил, а чтобы проект "цирк-парк" стал постоянной площадкой, которая будет радовать москвичей", - отметил он.

Зоопарки Москвы

Кроме того, в планах "Росгосцирка" возобновить работу еще одной цирковой московской площадки - цирка в районе Братеево.

"Я весной впервые посетил площадку. Район, который когда-то был депрессивным, сегодня выглядит современно и потрясающе, сейчас там благоустроенный современный парк. У нас есть планы возобновить работу цирка. Раньше там была база цирка на льду, зрительный зал помещения рассчитан на 200 человек, его можно расширить до 500 мест", - заявил Вадим Гаглоев.

Ранее M24.ru сообщало об открытии контактного зоопарка в Новой Москве. Среди постояльцев: зебры, львы, тиграми, гиенами, фламинго и другие животные, привезенные с разных частей света.