Экзотические соседи: москвичи стали заводить в квартирах леопардов и рысей

Вместо крупных собак, москвичи порой заводят гораздо более экзотических компаньонов, например, львов, леопардов или рысей. При этом, по мнению самих хозяев, эти крупные хищники не опаснее любых других домашних питомцев, передает телеканал "Москва 24".

Самец сибирской рыси по имени Рыська, проживающий в квартире на улице Ляпидевского, – очень внушительный и довольно ворчливый. Только рядом с хозяином и его пятилетним сыном Рыська начинает мурлыкать и ластиться, словно домашний кот.

"Я крупного котенка брал от крупной кошки, он спокойнее", – отметил владелец рыси, москвич Александр Любарский. По его словам, рысь приобрели в зверосовхозе, у хищника имеются все необходимые документы, а также отдельные апартаменты на балконе, обтянутом железной сеткой. "Было две собаки крупных, но это поинтереснее намного. Они как в природе были, так и есть, инстинкты все работают", – так пояснил Александр Любарский свой выбор необычного питомца.

Однако комфортно ли Рыске на тесном балконе? Известно, что в природе рысь проходит до 30 километров в день, а в замкнутом помещении зверю остается лишь тоскливо нарезать круги.

"Даже выгул зверя в парке не сможет обеспечить ему нормальный образ жизни. И есть вопросы у тех, кто живет рядом", – подчеркнул зоолог Ирина Беме.

У соседей Александра Любарского вопросов накопилось, действительно, немало. В частности, они жалуются на запахи и опасаются, что рысь может выпрыгнуть с балкона на растущие рядом деревья.

Как разъясняют юристы, недовольные соседи могут отстоять свои права, если докажут, что животное за стеной приносит реальные неудобства. "Следует вызвать специальную ветеринарную службу, которая подтвердит, что этот дискомфорт нарушает ваши права. Этого достаточно, чтобы суд привлек к гражданско-правовой ответственности", – рассказал юрист Владимир Постанюк.

В настоящее время экзотические питомцы еще не подлежат обязательной регистрации, поэтому сказать точно, сколько крокодилов, львов или леопардов обитают в столичных квартирах, пока невозможно. Тем не менее, в ближайшем будущем ситуация изменится. Весной 2017 года в Мосгордуме должно пройти первое чтение закона о диких животных. Этот документ будет регламентировать размер вольера, влажность воздуха и питание. Тогда москвичам придется более ответственно подходить к вопросу о том, стоит ли заводить дома необычного питомца.