В одном из поселений Новой Москвы объявлен карантин по бешенству

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На территории поселения Марушкинское в Новой Москве объявлен двухмесячный карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал врио мэра Москвы Сергей Собянин.

"В связи с выявлением 30 июня случая заболевания бешенством дикого животного, имевшего установленный контакт с владельческими животными на территории поселения Марушкинское Новомосковского административного округа, принято решение установить там карантин сроком на два месяца", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Москвы.

В течение этого срока в районе будет запрещено проведение выставок и шоу с участием животных, их продажа и вывоз за пределы территории.

Напомним, в конце июня карантин по бешенству был объявлен на территории поселения Кокошкино Новомосковского административного округе и в районе Старое Крюково в Зеленограде.