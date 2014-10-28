Новый налог на имущество может увеличить предложение на рынке жилья - Решетников

Фото: ТАСС/ Александр Колбасов

Новая система налогообложения по кадастровой стоимости имущества может увеличить предложение на столичном рынке жилья в Москве, сообщил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников в эфире "Коммерсант FM".

"Любой инвестор поймет: поскольку альтернативные издержки высоки, а налоги платить надо, то имущество нельзя просто так держать, его надо максимально использовать. В конечном итоге вырастет и предложение на рынке жилья", - отметил Решетников.

В департаменте также рассчитывают и на то, что налог окажет сдерживающее воздействие на цены столичных объектов недвижимости.

Отметим, что изменения размера стоимости имущества при кадастровой оценке будут компенсированы снижением ставки налога, которая при новой системе уменьшится в семь раз.При этом новый налог на имущество в большей мере затронет владельцев дорогой недвижимости в центре города. Чем ближе квартира находится к МКАД, тем меньше надо будет платить.

Сейчас власти не могут получать налог с объектов, введенных в эксплуатацию после 2012 года, в силу отсутствия у них инвентаризационной оценки, которая не применяется с 2013 года. Новый законопроект ликвидирует этот пробел.Однако уплата налога на имущество по кадастровой стоимости начнется только с 2016 года. Также проектом закона устанавливается пятилетний переходный период.

После внесения поправок большинство москвичей будут платить налог на имущество физлиц по ставке 0,1%, исходя из кадастровой стоимости объекта до 10 миллионов рублей. Для объектов стоимостью от 10 до 20 миллионов рублей ставка налога составит 0,15%. Отметим, что налог не коснется льготных категорий граждан - инвалидов и пенсионеров.

В настоящее время при расчете налога используется низкая инвентаризационная стоимость, которая определяется по документам БТИ. Кадастровая оценка производится не чаще одного раза в два года.

Кроме того, Решетников рассказал, что в 2014 году в бюджет Москвы от налога на транспорт поступит порядка 17 миллиардов рублей. При этом около 18 миллиардов ежегодно тратится только на текущий ремонт дорог, еще примерно такая же сумма направляется на их содержание. Средства бюджета расходуются и на закупку дорожной техники, нанесение разметки и поддержание зеленых насаждений вдоль дорог.

Максим Решетников добавил, что в правительстве нет инициатив о введении нового транспортного налога. Отметим, что ранее ряд СМИ сообщал о том, что новый налог будет введен в России уже в 2015 году.