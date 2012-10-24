Аренда квартир в Подмосковье станет доступной

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья намерены создать рынок доступного арендного жилья. Соответствующее соглашение подписали председатель правительства Московской области Андрей Шаров и директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Семеняка.

В ближайшие пять лет в Подмосковье планируется построить минимум 150 тысяч квадратных метров арендного жилья, для этого предусмотрены инвестиции в размере 15 миллиардов рублей.

Арендовать квартиры в новых домах будут напрямую у местных властей. При этом цены установят примерно на треть ниже рыночных, сообщает интернет-портал Московской области.

По словам Андрея Шарова, обе стороны договора будут законодательно защищены. Если сейчас собственник может выгнать нанимателя из квартиры в любое время, то в арендном жилье, он может проживать сколь угодно долго при условии выполнения договора.

Такие квартиры, в первую очередь, будут сдавать молодым специалистам и квалифицированным сотрудникам подмосковных предприятий, подчеркнул вице-губернатор. А на первых этажах новых домов предлагается располагать магазины, детские сады и кафе.

В рамках подписанного соглашения правительство региона начнет формирование арендного фонда: оценит спрос, окажет содействие в предоставлении земельных участков, а также рассмотрит возможность компенсации расходов на оплату жилья отдельным категориям граждан.

Арендовать такую квартиру можно будет за 15-16 тысяч рублей, отметил министр регионального правительства по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Александр Коган.

При этом в будущем в Московской области могут появиться и "доходные дома", квартиры в которых впоследствии можно будет выкупить.