24 февраля 2016, 18:40

Экономика

Бесплатную приватизацию жилья продлили до 1 марта 2017 года

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Госдума приняла закон о продлении бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2017 года.

В правительстве отмечают, что в противном случае множество россиян, живущих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта не смогли бы приватизировать свои квартиры.

"Продление срока бесплатной приватизации жилых помещений, в том числе для Крымского федерального округа, представляется особенно актуальным. Принятие данного законопроекта будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье", – цитирует замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Наталью Антипину Агентство "Москва".

Госдума рассмотрит законопроект о продлении бесплатной приватизации

Согласно действующему Жилищному кодексу, бесплатная приватизация в России должна завершиться 1 марта этого года.

Добавим, с начала 2015 года москвичи подали более 70 тысяч заявлений на приватизацию жилья. По данным на конец года, в столице приватизировано более 85 процентов жилищного фонда Москвы, то есть 2,7 миллиона жилых помещений. Порядка 400 тысяч квартир занято гражданами на условиях договоров социального найма. Они также могут быть приватизированы.

