Как приватизировать жилое помещение. Инструкция

Приватизированное жилье дает собственнику полное право им распоряжаться, то есть продавать, дарить, оставлять в наследство и т.д. При этом собственник несет все затраты, связанные с владением помещения, уплачивает налоги и коммунальные платежи. Каждый горожанин решает для себя, что ему выгоднее, город предоставляет возможность свой выбор осуществить. Как правильно приватизировать жилье – в инструкции "Правил города".