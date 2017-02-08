Приватизированное жилье дает собственнику полное право им распоряжаться, то есть продавать, дарить, оставлять в наследство и т.д. При этом собственник несет все затраты, связанные с владением помещения, уплачивает налоги и коммунальные платежи. Каждый горожанин решает для себя, что ему выгоднее, город предоставляет возможность свой выбор осуществить. Как правильно приватизировать жилье – в инструкции "Правил города".
08 февраля 2017, 12:11Экономика
Как приватизировать жилое помещение. Инструкция
