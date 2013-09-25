Обновленная платформа: как ремонтируют ж/д станции московского региона

Реконструкция железнодорожной станции "Очаково" завершена

В Москве завершилась реконструкция железнодорожной станции "Очаково". На платформе Киевского направления МЖД установили навес, турникеты со штрих-сканерами и автоматы по продаже билетов. О том, как ремонтируют железнодорожные платформы в Москве и Подмосковье, читайте в материале M24.ru.

В этом году в Москве отремонтировано 88 железнодорожных платформ пригородного сообщения. Помимо современных платформ, навесов и турникетов там появятся перехватывающие парковки для автомобилей. Таким образом, платформы станут небольшими транспортными узлами.

В 2014 году планируется начать реконструкцию Киевского направления Московской железной дороги. Власти Москвы намерены увеличить пассажиропоток на этом направлении в два раза. ОАО "РЖД" будут предоставлены участки для строительства новых высоких платформ на железнодорожной ветке Москва-Одинцово. В рамках проекта организации ускоренного движения электропоездов платформы появятся на станциях "Славянский бульвар", "Центр "Сколково" и "Одинцово", кроме того, будут переустроены пути в районе существующей станции "Москва пассажирская - Смоленская".

Фото: ИТАР-ТАСС

Запуск скоростных поездов на участке от Москвы до Одинцово должен улучшить транспортное обслуживание жителей области и строящегося инновационного центра "Сколково". При этом для жителей ближнего Подмосковья в районе метро "Славянский бульвар" и станции "Трехгорка" будут организованы транспортно-пересадочный узел и перехватывающая парковка.

Всего в Москве расположено более 69 станций (из них 9 - вокзальные) и 70 остановочных пунктов.

До 2015 года РЖД планирует построить три новых вокзала - в районе станций "Каланчевская", "Курская-Пассажирская" и "Царицыно". Платформа в районе "Каланчевской" будет предназначена для скоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, строительство которой закончится 2020 году.

Вокзал в "Царицыно" примет пассажирские поезда южного направления - в Тулу, Орел, Курск, Белгород, Анапу, Новороссийск, Адлер, Сочи, что позволит разгрузить Курский вокзал. Сюда же будут приходить и транзитные поезда, следующие с севера на юг России. Обслужить эти составы смогут в Бирюлеве, где планируется создать техническую станцию обслуживания. А с вокзала в районе станции "Курская-Пассажирская" по высокоскоростной магистрали поезда будут отправляться в Казань и Адлер.

Сообщалось, что на работы по строительству вокзалов будет потрачено 1,431 триллиона рублей. Помимо РЖД в проекте участвуют федеральное правительство, а также правительства Москвы и Московской области.

"Москва в цифрах": Реконструкция платформ МЖД

В Подмосковье до конца этого года будут отремонтированы около 30 железнодорожных платформ. Капитальному ремонту подвергнут станции на следующих остановках железной дороги Подмосковья: "47 километр", "Долгопрудная" (платформы № 1 и № 2), "Гжель" (платформы № 1 и № 2), "Хрипань" (платформы № 1 и № 2), "Дубосеково" (платформы № 1 и № 2), "Столбовая", "Пахомово", "Стройка", "118 километр" (платформы № 1 и № 2), а также "Львовская" и "Загорново". Уже закончено проектирование платформ в Лобне, Истре, Дедовске. Помимо капремонта будут проведены строительно-монтажные работы на станциях: "Заветы Ильича", "Зеленоградская", "Хотьково", "Голутвин", "Сергиев-Посад", "73 километр", "Повадино" и на платформе № 1 станции "Купавна". Всего на территории Подмосковья насчитывается около 500 станций и платформ.

Также в Подмосковье к 2015 году планируется построить 28 новых пешеходных переходов возле платформ пригородных поездов. В переходах будут расположены магазины и кафе. Они появятся на станциях в Реутове, Дмитрове, Орехове-Зуеве, Сергиевом Посаде, Софрине, Балашихе, Электростали, Егорьевске и Люберцах. К этому времени будут построены и шесть подземных тоннелей, один из которых соединит две части Королева, а второй свяжет платформу "Баковка" с городом Одинцово.

Строить переходы планируют за счет частных инвесторов, которые взамен смогут размещать здесь помещения для сдачи в аренду и рекламные плакаты, создавать пункты питания и предоставлять иные услуги. Ожидается, что со временем такие мосты появятся на всех узловых и ключевых станциях Московского железнодорожного узла.

В ближайшее время на железнодорожных платформах появятся Skype-кабинки, в которых москвичи смогут пообщаться с друзьями и коллегами в ожидании пригородной электрички. Кабины оборудуют видеокамерами, сенсорными экранами, микрофонами и динамиками, любой зарегистрированный пользователь Skype сможет войти в систему под своим логином и паролем и связаться с необходимым ему человеком.

Помимо этого, на железнодорожных переездах Москвы появятся комплексы фотовидеофиксации нарушений. При этом в Московской области первые камеры на переездах уже появились на Горьковском направлении. В июле был объявлен конкурс на установку камер еще на 10 переездах. Отметим, камера на ж/д переезде делает фото общего плана, снимок автомобиля на фоне светофора и дорожной разметки, а также фотофрагмент номера машины. Комплексы определяют скорость движения автомобиля. Они фиксируют въезд на переезд при загоревшемся красном сигнале светофора при закрывающемся шлагбауме, а также остановку и стоянку на переезде. Появление камер должно снизить количество нарушений на переездах. Всего в черте Москвы насчитывается более 100 железнодорожных переездов.

Григорий Медведев