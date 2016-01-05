СК проводит проверку по факту гибели спецназовца на железной дороге

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Столичное управление Следственного комитета на транспорте проводит проверку по факту смерти мужчины у платформы "Новогиреево", сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, около 9:00 утра 4 января мужчина находился рядом с железнодорожной станцией вместе со своей собакой породы боксер, которую он вел на поводке.

"Во время прогулки мужчина спустил животное с поводка, и оно побежало к железнодорожным путям, по которым в этот момент двигался электропоезд сообщением Москва-Электрогорск, – отметили представители СК. – Опасаясь за жизнь своего питомца, мужчина спрыгнул с одной платформы, подхватил собаку и вытолкнул ее на противоположную, а сам попытался выбраться, подтянувшись на платформе на руках. Но не успел этого сделать, был травмирован прибывшим электропоездом."

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Следственном комитете уточнили, что погибшим оказался 31-летний сотрудник Специального отряда быстрого реагирования "Рысь". Собаку забрали коллеги погибшего.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Уже прошел осмотр места происшествия, тела погибшего, опрошены очевидцы трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что погибшего звали Константин Волков. Он был участником боевых действий, ранее служил в спецназе внутренних войск и имел краповый берет. У погибшего остались жена и ребенок.